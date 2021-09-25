МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало инцидент о задержании сотрудниками полиции гражданина перед школой №60 в Баку.

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало инцидент о задержании сотрудниками полиции гражданина перед школой №60 в Баку.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Report, что сотрудники полиции не избивали гражданина.

По его словам, полицейские пытались предотвратить нанесение гражданином телесных повреждений себе и другим лицам: “Он был задержан и передан по назначению. В настоящее время ведется расследование".

"Несовершеннолетние, которые видны на видеокадрах, не являются детьми задержанного. Утверждения о том, что полиция избивала гражданина, не соответствуют действительности. Этот человек был задержан за неповиновение законному требованию сотрудников полиции", - сказал Э.Гаджиев.

Отметим, что в социальных сетях распространились видеокадры, на которых сотрудники полиции применяют физическую силу при задержании гражданина перед школой №60 в Баку. По слухам, полицейские избивали человека на глазах у его детей у школы, учащимися которой они являются.