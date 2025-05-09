МВД: Продолжаются хищения денежных средств с банковских карт граждан Азербайджана

10^06 За сутки с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 30 тыс. манатов.

Вновь зарегистрированы случаи хищений денежных средств с банковских карт граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел страны.

По информации ведомства, 8 мая с карт граждан были похищены суммы в размере от 42 до 5000 манатов. Мошенники использовали различные способы, чтобы получить доступ к средствам.

В МВД напомнили, что CVV/CVC-коды, OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальными данными, которые нельзя передавать третьим лицам. В случае утечки этой информации злоумышленники могут причинить финансовый ущерб, в том числе через оформление кредита на имя владельца карты.

В ведомстве призвали граждан с осторожностью относиться к подозрительным звонкам и предложениям о "выгодных" инвестициях, страховании, трудоустройстве за границей и прочих обращений, якобы связанных с обеспечением безопасности банковских счетов.