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МВД: Призываем граждан соблюдать правила самоизоляции

МВД: Призываем граждан соблюдать правила самоизоляции Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию.
Происшествия
30 декабря 2020 г. 18:05
МВД: Призываем граждан соблюдать правила самоизоляции

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию.

Как сообщает Report, в поступившей из пресс-службы МВД информации говорится:

"Поздравляем наших граждан с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, выражаем самые добрые пожелания.

В преддверии праздничных дней мы также призываем ни на минуту не забывать о серьезной опасности, вызванной пандемией коронавируса, избегать скоплений, которые приводят к многократному увеличению риска заражения вирусом, а также соблюдать правила самоизоляции.

Категорически не должны допускаться и такие противоправные действия, как массовые собрания или шествия. В противном случае граждане будут нести ответственность за нарушение ограничений, установленных в связи с ужесточенным особым карантинным режимом.

Желаем каждому из вас прекрасного праздничного настроения".

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Версия на азербайджанском языке DİN bayram günləri ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq etdi

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