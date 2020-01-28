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МВД призвало пользователям соцсетей к бдительности

МВД призвало пользователям соцсетей к бдительности

Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики обратилось к пользователям социальных сетей.

Как сообщили Report в министерстве, в последние дни растет количество страниц в социальных сетях, особенно на платформе Instagram, которые за определенную плату якобы предоставляют гражданам услуги посредством интернета:

"Администраторы подобных страниц обещают своим подписчикам взломать аккаунты в социальных сетях или предоставить возможность отслеживать чужие сообщения. Или же они продают страницы с большим количеством подписчиков. Даже есть те, кто умудряется обмануть наших граждан виртуальными предсказаниями.

На страницы Министерства внутренних дел в социальных сетях поступают многочисленные жалобы от лиц, которые подверглись действиям мошенников в соцсетях. Поэтому мы призываем пользователей сети проявлять осторожность в отношении таких вопросов, не производить никаких платежей тем, кто публикует многообещающие объявления, и не делиться своей личной информацией с третьими лицами".

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