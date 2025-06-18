МВД призвало граждан отказаться от уличной торговли у проезжей части

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с уличной торговлей у проезжей части.

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с уличной торговлей у проезжей части.

Как сообщает Report, в заявлении ведомства подчеркивается недопустимость торговли вдоль оживленных автодорог.

"Несмотря на неоднократные предупреждения и примененные административные меры, в последнее время наблюдается рост уличной торговли на обочинах дорог с интенсивным движением. На первый взгляд безобидная деятельность на самом деле представляет реальную угрозу как для самих продавцов, так и для покупателей и участников дорожного движения", - говорится в обращении.

Министерство подчеркивает, что остановка автомобилей на участках с интенсивным движением и выход людей на проезжую часть создают серьезные риски и могут привести к трагическим ДТП. "Необходимо помнить, что дороги предназначены исключительно для движения транспорта. Остановка и передвижение пешеходов для совершения покупок в этих местах запрещены", - добавили в МВД.