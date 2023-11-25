МВД призвало граждан к бдительности в связи с кибер-грабежами

Начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев призвал граждан к бдительности в связи с участившимися случаями кибер-грабежей.

Начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев призвал граждан к бдительности в связи с участившимися случаями кибер-грабежей.

Как сообщает Report, Гаджиев призвал граждан не делиться данными банковской карты с неизвестными лицами в социальных сетях и мессенджерах.

"Если кто-либо попросит вас отправить данные банковской карты под предлогом "оказания помощи" - не отправляйте! Если кто-либо попросит отправить данные банковской карты для аванса при продаже какого-либо товара или имущества - не отправляйте! Если кто-либо попросит вас сделать онлайн-оплату, предложив "товары по низкой цене с доставкой на адрес" – не делайте! Если кто-то говорит "предлагаем работу онлайн, вы можете заработать на денежных переводах" не верьте! Все это вранье!", - говорится в обращении представителя МВД.