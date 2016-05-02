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    ​МВД: Причиной инцидента в Загатале может быть разрыв гранаты

    Раненый капитан полиции госпитализирован

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о взрыве в Загатальском районе.

    Как сообщает Report, 1 мая в 07.30 в момент, когда начальник участка сектора общественной безопасности отделения полиции Загатальского района, капитан полиции Ровшан Балыев открыл дверь отделения полиции в поселке Алиабад, произошел взрыв. В результате взрыва разбились стекла дверей и окон. Пострадавший А.Балыев был госпитализирован в Республиканский госпиталь имени А.Гейдарова МВД.

    Предполагается, что взрыв произошел от разрыва гранаты.

    Расследование по факту продолжается. 

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