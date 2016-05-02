​МВД: Причиной инцидента в Загатале может быть разрыв гранаты

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о взрыве в Загатальском районе.

Как сообщает Report, 1 мая в 07.30 в момент, когда начальник участка сектора общественной безопасности отделения полиции Загатальского района, капитан полиции Ровшан Балыев открыл дверь отделения полиции в поселке Алиабад, произошел взрыв. В результате взрыва разбились стекла дверей и окон. Пострадавший А.Балыев был госпитализирован в Республиканский госпиталь имени А.Гейдарова МВД.

Предполагается, что взрыв произошел от разрыва гранаты.

Расследование по факту продолжается.