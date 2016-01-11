​МВД: При возникновении подозрений о попытке проникновения в квартиры в целях кражи граждане должны позвонить на "102"

"Информация о прибытии лиц из Грузии в Азербайджан в целях совершения краж не соответствует действительности"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало распространившуюся в последние дни информацию о попытках проникновения в квартиры под различными предлогами.

Как сообщил на запрос Report заместитель начальника пресс-службы МВД Эхсан Захидов, квартирные кражи могут происходить, однако фактов кражи описанным в соцсетях способом зарегистрировано не было: "Если подобный случай произойдет, граждане должны сообщить об этом. При возникновении подозрений о попытке проникновения в квартиры в целях кражи путем стучания в двери или другим способом граждане должны позвонить на "102".

Э.Захидов также прокомментировал информацию относительно прибытия лиц из Грузии в Азербайджан в целях совершения краж: "Это ложная информация. На самом деле, этот вопрос сильно раздувают. Это несерьезная информация".