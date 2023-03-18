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МВД: При попытке предотвращения перекрытия дороги в Саатлы пострадал подросток

МВД: При попытке предотвращения перекрытия дороги в Саатлы пострадал подросток
Происшествия
18 марта 2023 г. 15:16
МВД: При попытке предотвращения перекрытия дороги в Саатлы пострадал подросток

13 марта в Саатлинском районе 15-летний подросток получил травмы в ходе акции, когда группа людей пыталась перекрыть магистральную дорогу.

Главный инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана Низам Гамидов, отвечая на запрос Report, заявил, что в ходе инцидента группа лиц, отказавшись выполнить законное требование полиции.

"После предупреждения полиция применила меры с использованием спецсредств для предотвращения попытки перекрыть дорогу. В это время пострадал 15-летний подросток, который был среди тех, кто оказал сопротивление полиции. Ответственность за получение им травм несет тот, кто привлек его к незаконной акции", - сказал он.

Гамидов отметил, что в ходе расследования в отношении данного лица будут приняты законные меры.

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Версия на азербайджанском языке DİN: “Saatlıda yolu bağlamaq cəhdinin qarşısı alınarkən yeniyetmə xəsarət alıb”

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