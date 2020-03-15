​МВД: Прекращена деятельность нарушающих правила магазинов

Как известно, в связи с распространением коронавируса оперативный штаб при Кабмине Азербайджанской Республики с 14 марта 2020 года проводит мероприятия по необходимой социальной изоляции на территории страны. Конкретно говоря, в течение месяца отложено проведение массовых мероприятий, кафе, рестораны, бары и клубы работают до 21:00.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, введенные ограничения встречают полное понимание у граждан, которые поддерживают проводимые государством мероприятия.

Однако в некоторых городах и регионах страны владельцы отдельных предприятий общественного питания нарушили данный режим работы и попытались продолжить свою деятельность после 21:00. Деятельность этих объектов была приостановлена, а их владельцам объяснили важность соблюдения правил для данных объектов.

Граждане обязаны строго соблюдать меры социальной изоляции, введенные Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики, от них требуется безоговорочное выполнение всех рекомендаций, предложений и решений.