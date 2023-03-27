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МВД предупреждает граждан в связи со случаями мошенничества в месяц Рамазан

МВД предупреждает граждан в связи со случаями мошенничества в месяц Рамазан Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает граждан в связи со случаями мошенничества в месяц Рамазан.
Происшествия
27 марта 2023 г. 12:54
МВД предупреждает граждан в связи со случаями мошенничества в месяц Рамазан

Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает граждан в связи со случаями мошенничества в месяц Рамазан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Рамазан - это месяц единства, равенства, доброты и сострадания. К сожалению, в социальных сетях встречаются мошенники, которые выдают себя за нуждающихся в помощи или больных в целях воспользоваться добротой и отзывчивостью людей. Они создают для этого поддельные профили. Мы рекомендуем нашим гражданам помогать только тем, кого они знают и которые действительно нуждаются, и не верить людям, использующим поддельные профили”, - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке DİN Ramazan ayında rast gəlinən dələduzluqla bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

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