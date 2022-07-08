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МВД предупредило водителей в связи с техосмотром автомобилей

МВД предупредило водителей в связи с техосмотром автомобилей Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с проведением технического осмотра транспортных средств.
Происшествия
8 июля 2022 г. 12:58
МВД предупредило водителей в связи с техосмотром автомобилей

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с проведением технического осмотра транспортных средств.

Как сообщили Report в управлении, лица, получившие SMS-информацию об окончании срока прохождения техосмотра, должны провести технический осмотр своих автомобилей.

Жители Баку, Сумгайыта и Абшеронского района должны представить транспортные средства на технический осмотр в Центре технического осмотра Главного управления Государственной дорожной полиции, расположенном в Сабунчинском районе столицы, а также в Центре техосмотра, расположенном на дороге от округа Локбатан до жилого массива Ени Ясамал.

Отмечено, что жители других городов и районов республики могут проводить технический осмотр своих автомобилей в региональных отделах регистрации, экспертизы и технического осмотра по месту проживания.

"Водителям рекомендуется использовать нерабочие дни в связи с праздником Гурбан и провести технический осмотр своих автомобилей. В связи с этим центры технического осмотра Главного управления Государственной дорожной полиции, расположенные в Сабунчинском и Гарадагском районах, а также в регионах, в праздничные дни будут работать в усиленном режиме с 09:00 до 18:00. Водителей просят представить на техосмотр свои автомобили в исправном состоянии. Кроме того, граждане могут обратиться на горячую линию 012-511-08-40 по интересующим вопросам", - говорится в сообщении.

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