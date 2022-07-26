МВД предупредило водителей в связи с техосмотром автомобилей

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с проведением технического осмотра транспортных средств.

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с проведением технического осмотра транспортных средств.

Как сообщили Report в управлении, лица, получившие SMS-информацию об окончании срока прохождения техосмотра, должны провести технический осмотр своих автомобилей.

Жители Баку, Сумгайыта и Абшеронского района должны представить транспортные средства на технический осмотр в Центре технического осмотра Главного управления Государственной дорожной полиции, расположенном в Сабунчинском районе столицы, а также в Центре техосмотра, расположенном на дороге от округа Локбатан до жилого массива Ени Ясамал.

Отмечается, что жители других городов и районов республики могут проводить технический осмотр своих автомобилей в региональных отделах регистрации, экспертизы и технического осмотра по месту проживания.

Кроме того, граждане могут обратиться на горячую линию 012-511-08-40 по интересующим вопросам.