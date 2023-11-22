МВД предупредило пользователей соцсетей об угрозе кибермошенничества

Министерство внутренних дел Азербайджана призывает граждан к бдительности в связи с участившимися случаями кибермошенничества в социальных сетях.

Министерство внутренних дел Азербайджана призывает граждан к бдительности в связи с участившимися случаями кибермошенничества в социальных сетях.

Как сообщает Report, об этом говорится в видеоролике, опубликованном пресс-службой ведомства.

В МВД призывают не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях от незнакомых людей и страниц на онлайн-платформах.

"Не верьте внезапным сообщениям о том, что вы выиграли подарок. Не используйте один и тот же пароль для всех учетных записей. Не делитесь с кем-либо своей личной информацией и данными банковской карты. Также не распространяйте личную информацию в открытых источниках", - говорится в видеоролике.