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МВД предупредило насчет пиротехники

МВД предупредило насчет пиротехники Министерство внутренних дел продолжает мероприятия в отношении лиц, организующих торговлю пиротехническими и другими изделиями, обладающими сильным звуковым эффектом
Происшествия
28 декабря 2020 г. 23:59
МВД предупредило насчет пиротехники

Министерство внутренних дел продолжает мероприятия в отношении лиц, организующих торговлю пиротехническими и другими изделиями, обладающими сильным звуковым эффектом.

Как передает Report со ссылкой на министерство, сотрудники полиции проводят множество мероприятий по предотвращению продажи пиротехнических и других взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, способных нарушить отдых населения.

В МВД предупредили, что в случае выявления случаев незаконной продажи вышеупомянутых изделий, в отношении причастных лиц будут приняты строгие меры.

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