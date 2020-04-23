МВД предупредило лиц, имеющих разрешение на выход из дома

Лица, которые в период особого карантинного режима могут передвигаться по служебному удостоверению или справке с места работы, и информация о которых внесена работодателем на icaze.e-gov.az, могут передвигаться без разрешения только в рабочие дни.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

"Однако в последние дни наблюдаются негативные явления такие, как свободное передвижение часами по улицам без надобности некоторых лиц из данной категории, создание плотности на дорогах. Ввиду непозволительности таких случаев от этих лиц требуется в нерабочие дни не злоупотреблять разрешениями, покидать дома только в случае острой необходимости.

В то же время каждому, кому разрешено покидать дома, рекомендуется обязательно носить медицинские маски и соблюдать 2-метровую дистанцию социальной изоляции", - сообщили в МВД.