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МВД предупредило граждан, запланировавших проведение свадеб

МВД предупредило граждан, запланировавших проведение свадеб Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан, запланировавших проведение свадеб.
Происшествия
9 июля 2021 г. 16:48
МВД предупредило граждан, запланировавших проведение свадеб

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан, запланировавших проведение свадеб.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, в предупреждении говорится:

"Как известно, по решению Оперативного штаба при Кабинете министров с 1 июля этого года разрешено проведение свадебных торжеств с участием до 150 гостей. Однако в результате проведенных проверок были выявлены факты нарушений требований, вытекающих из указанного решения; в ряде случаев количество гостей на свадьбах превышает допустимый предел, у большинства участников церемоний нет паспортов вакцинации COVID-19.

Министерство внутренних дел просит граждан, планирующих проведение свадеб и других праздничных мероприятий, строго обеспечить исполнение всех решений и требований, принятых в связи с пандемией короновируса; количество приглашенных гостей не должно превышать 150 человек и у участников торжеств должны быть COVID-паспорта.

В противном случае органы, осуществляющие контроль за мероприятиями по борьбе с пандемией коронавируса, будут вынуждены принять меры в соответствии с требованиями законодательства".

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