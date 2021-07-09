МВД предупредило граждан, запланировавших проведение свадеб

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан, запланировавших проведение свадеб.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, в предупреждении говорится:
"Как известно, по решению Оперативного штаба при Кабинете министров с 1 июля этого года разрешено проведение свадебных торжеств с участием до 150 гостей. Однако в результате проведенных проверок были выявлены факты нарушений требований, вытекающих из указанного решения; в ряде случаев количество гостей на свадьбах превышает допустимый предел, у большинства участников церемоний нет паспортов вакцинации COVID-19.
Министерство внутренних дел просит граждан, планирующих проведение свадеб и других праздничных мероприятий, строго обеспечить исполнение всех решений и требований, принятых в связи с пандемией короновируса; количество приглашенных гостей не должно превышать 150 человек и у участников торжеств должны быть COVID-паспорта.
В противном случае органы, осуществляющие контроль за мероприятиями по борьбе с пандемией коронавируса, будут вынуждены принять меры в соответствии с требованиями законодательства".