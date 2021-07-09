МВД предупредило граждан, запланировавших проведение свадеб

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан, запланировавших проведение свадеб.

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предупредило граждан, запланировавших проведение свадеб.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, в предупреждении говорится:

"Как известно, по решению Оперативного штаба при Кабинете министров с 1 июля этого года разрешено проведение свадебных торжеств с участием до 150 гостей. Однако в результате проведенных проверок были выявлены факты нарушений требований, вытекающих из указанного решения; в ряде случаев количество гостей на свадьбах превышает допустимый предел, у большинства участников церемоний нет паспортов вакцинации COVID-19.

Министерство внутренних дел просит граждан, планирующих проведение свадеб и других праздничных мероприятий, строго обеспечить исполнение всех решений и требований, принятых в связи с пандемией короновируса; количество приглашенных гостей не должно превышать 150 человек и у участников торжеств должны быть COVID-паспорта.

В противном случае органы, осуществляющие контроль за мероприятиями по борьбе с пандемией коронавируса, будут вынуждены принять меры в соответствии с требованиями законодательства".