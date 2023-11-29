МВД предупредило граждан в связи с кибермошенничеством

Министерство внутренних дел предупредило граждан в связи с кибермошенничеством.

Министерство внутренних дел предупредило граждан в связи с кибермошенничеством.

Как сообщает Report, в сообщении говорится о необходимости сохранения конфиденциальности данных банковских карт.

"Ни в коем случае не предоставляйте другим лицам свои банковские реквизиты. При переводе денег с карты на карту не отправляйте никакую информацию, кроме 16-значного номера на карте. Защита персональных данных банковской карты является обязательством граждан. Не открывайте сообщения и уведомления от незнакомцев, чтобы не стать жертвой киберпреступников. МВД призывает граждан быть бдительными, обращать внимание на такие детали", - говорится в сообщении.