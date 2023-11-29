О нас

МВД предупредило граждан в связи с кибермошенничеством

МВД предупредило граждан в связи с кибермошенничеством Министерство внутренних дел предупредило граждан в связи с кибермошенничеством.
Происшествия
29 ноября 2023 г. 12:24
МВД предупредило граждан в связи с кибермошенничеством

Министерство внутренних дел предупредило граждан в связи с кибермошенничеством.

Как сообщает Report, в сообщении говорится о необходимости сохранения конфиденциальности данных банковских карт.

"Ни в коем случае не предоставляйте другим лицам свои банковские реквизиты. При переводе денег с карты на карту не отправляйте никакую информацию, кроме 16-значного номера на карте. Защита персональных данных банковской карты является обязательством граждан. Не открывайте сообщения и уведомления от незнакомцев, чтобы не стать жертвой киберпреступников. МВД призывает граждан быть бдительными, обращать внимание на такие детали", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİN kiberdələduzluqla bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib 

Самое важное

В Азербайджане взрослых людей будут вакцинировать от кори
В Азербайджане взрослых людей будут вакцинировать от кори
28 ноября 2023 г. 16:31
Повышается предельный возраст пребывания на службе для сверхсрочников, прапорщиков и мичманов
Повышается предельный возраст пребывания на службе для сверхсрочников, прапорщиков и мичманов
28 ноября 2023 г. 13:20
Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям
Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям
28 ноября 2023 г. 11:46
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
28 ноября 2023 г. 11:41
Подписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
ФотоПодписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
27 ноября 2023 г. 16:42
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39
В Азербайджане планируют повысить минимальный стаж военнослужащих для выхода на пенсию
В Азербайджане планируют повысить минимальный стаж военнослужащих для выхода на пенсию
27 ноября 2023 г. 15:33
Возрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
ФотоВозрожденный Лачын напоминает швейцарские городки в Альпах
25 ноября 2023 г. 16:29
Президент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 23:44
В Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
ФотоВ Ходжалы в библиотеке обнаружено оружие и боеприпасы
24 ноября 2023 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi