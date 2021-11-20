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МВД предупредило граждан о минной опасности

МВД предупредило граждан о минной опасности Министерство внутренних дел предупредило граждан о минной опасности на освобожденных территориях.
Происшествия
20 ноября 2021 г. 15:44
МВД предупредило граждан о минной опасности

Министерство внутренних дел предупредило граждан о минной опасности на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, в информации говорится:

"Мы взываем к обществу - журналистам, блогерам, общественности, так как вместе мы сильны, вместе мы ответственны!

Взрывоопасные остатки войны остаются источником опасности. Как избежать этих рисков, есть ли выход? Конечно есть. Это в первую очередь ответственность. Необходимо соблюдать правила безопасности. Каждый из нас должен быть внимательным и ответственным, особенно в освобожденных от оккупации и близлежащих районах.

Сегодня в Геранбойском районе один человек потерял здоровье в результате разрыва мины, которую принесло течением на пастбище. Если бы он был более осторожен, если бы уведомил соответствующие органы о сомнительном предмете, этого инцидента не произошло бы.

Сообщив при обнаружении подозрительного предмета в соответствующие органы, каждый из нас может спасти жизнь и здоровье другого человека, а также свою жизнь".

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Версия на азербайджанском языке DİN vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

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