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МВД предупредило граждан насчет мошенников в соцсетях

МВД предупредило граждан насчет мошенников в соцсетях Министерство внутренних дел предупредило граждан по поводу фейковых аккаунтов в социальных сетях от имени руководства страны
Происшествия
20 декабря 2020 г. 20:57
МВД предупредило граждан насчет мошенников в соцсетях

Министерство внутренних дел предупредило граждан по поводу фейковых аккаунтов в социальных сетях от имени руководства страны.

Как передает Report, глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что в данных аккаунтах делятся ссылками различных мошеннических сайтов:

"Данные ссылки перенаправляют пользователей на рекламные сайты, где требуется зарегистрироваться, в том числе ввести данные платежных карт. Таким образом делает попытка украсть данные пользователей. В связи с этим МВД и другие соответствующие государственные органы взяли дело под контроль и начали расследование. МВД призывает граждан не верить подобным фейковым аккаунтам и проявлять бдительность при использовании социальных сетей".

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Версия на азербайджанском языке DİN sosial şəbəkələrdə insanları aldadanlarla bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq etdi

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