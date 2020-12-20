МВД предупредило граждан насчет мошенников в соцсетях

Министерство внутренних дел предупредило граждан по поводу фейковых аккаунтов в социальных сетях от имени руководства страны

Министерство внутренних дел предупредило граждан по поводу фейковых аккаунтов в социальных сетях от имени руководства страны.

Как передает Report, глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что в данных аккаунтах делятся ссылками различных мошеннических сайтов:

"Данные ссылки перенаправляют пользователей на рекламные сайты, где требуется зарегистрироваться, в том числе ввести данные платежных карт. Таким образом делает попытка украсть данные пользователей. В связи с этим МВД и другие соответствующие государственные органы взяли дело под контроль и начали расследование. МВД призывает граждан не верить подобным фейковым аккаунтам и проявлять бдительность при использовании социальных сетей".