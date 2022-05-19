МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!

Поступившие в полицию обращения, связанные с ложными вызовами Службы скорой и неотложной медицинской помощи, расследуются.

Поступившие в полицию обращения, связанные с ложными вызовами Службы скорой и неотложной медицинской помощи, расследуются.

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

"Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет административную ответственность в соответствии со статьей 564 Кодекса об административных правонарушениях АР, а именно штраф в размере 100 манатов", - добавил Гаджиев.