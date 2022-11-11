МВД: Предотвращена несанкционированная акция перед ИВ Баку, задержан один человек

11 ноября около 16 часов группа лиц попыталась провести несанкционированную акцию перед зданием Исполнительной власти города Баку.
В ответ на запрос Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) сообщили, что попытка была пресечена сотрудниками полиции, и граждане были удалены с территории.
Один из участников акции ранее судимый Р.Мамедов, будучи в нетрезвом состоянии, разбил заднее стекло служебного автомобиля полиции. Он был доставлен в отделение полиции.
В настоящее время проводится расследование.