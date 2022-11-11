МВД: Предотвращена несанкционированная акция перед ИВ Баку, задержан один человек

11 ноября около 16 часов группа лиц попыталась провести несанкционированную акцию перед зданием Исполнительной власти города Баку.

11 ноября около 16 часов группа лиц попыталась провести несанкционированную акцию перед зданием Исполнительной власти города Баку.

В ответ на запрос Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) сообщили, что попытка была пресечена сотрудниками полиции, и граждане были удалены с территории.

Один из участников акции ранее судимый Р.Мамедов, будучи в нетрезвом состоянии, разбил заднее стекло служебного автомобиля полиции. Он был доставлен в отделение полиции.

В настоящее время проводится расследование.