В МВД предостерегли граждан от попадания в сети криптомошенников

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предостерегло граждан от попадания в сети криптомошенников.

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана предостерегло граждан от попадания в сети криптомошенников.

Руководитель пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев сообщил Report, что в стране растет число тех, кто стал жертвой криптомошенников.

По его словам, накануне средства нескольких граждан, которые хотели купить криптовалюту онлайн, были переведены с их банковских карт на неизвестные счета.

"Только за вчерашний день сумма ущерба гражданам составила почти 20 тыс. манатов. Преступники в созданных ими "пунктах онлайн-обмена валют" сильно завышают курсы обмена, предлагают фальшивые электронные деньги, обманывая граждан. Хотя на первый взгляд этот электронный обмен выглядит реальным, на самом деле он управляется с фейковых страниц, нет биржевой, финансовой, банковской связи. Учитывая вышеизложенное, призываем граждан проявить осторожность и воздержаться от обмена криптовалюты через подставные счета", - заявил представитель МВД.