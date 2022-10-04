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МВД: Предложения по правовому статусу рабочей группы представлены правительству

МВД: Предложения по правовому статусу рабочей группы представлены правительству Предложения по правовому статусу рабочей группы при Национальном координаторе Азербайджана по борьбе с торговлей людьми были рассмотрены и представлены в правительство.
Происшествия
4 октября 2022 г. 10:44
МВД: Предложения по правовому статусу рабочей группы представлены правительству

Предложения по правовому статусу рабочей группы при Национальном координаторе Азербайджана по борьбе с торговлей людьми были рассмотрены и представлены в правительство.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления МВД по борьбе с торговлей людьми генерал-майор полиции Хази Асланов.

По его словам, в составе рабочей группы представлены сотрудники соответствующих государственных структур: "Эти сотрудники должны иметь более высокий статус в своих ведомствах, чтобы проблема могла быть решена в оперативном порядке. Это еще раз подтверждает то, что институт национального координатора создан и совершенствуется".

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Версия на азербайджанском языке DİN: "İşçi Qrupunun hüquqi statusu ilə bağlı təkliflər hökumətə təqdim olunub"

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