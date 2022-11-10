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МВД: Попытки несанкционированных с ИВ Баку акций будут предотвращены

МВД: Попытки несанкционированных с ИВ Баку акций будут предотвращены Попытки проведения акций, несанкционированных с Исполнительной властью города Баку, будут пресекаться.
Происшествия
10 ноября 2022 г. 13:03
МВД: Попытки несанкционированных с ИВ Баку акций будут предотвращены

Попытки проведения акций, несанкционированных с Исполнительной властью города Баку, будут пресекаться.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов.

"Раньше проведение подобных акций разрешалось, однако организаторы акции не выполняли поставленные перед ними условия. Они пытались нарушить общественный порядок, мешали движению граждан, транспорта. С учетом этого проведение акций на этой территории не разрешили", - отметил представитель МВД.

По словам З.Гусейнова, если в ходе акции участники подчиняются требованиям полиции, не предпринимают попыток оказать сопротивление, полиция не применяет в их отношении административного наказания, а лишь удаляет с территории: "Если во время акции кто-то из участников не подчинится требованию полиции и попытается сопротивляться, в отношении этих лиц будут приняты законные меры. Если эти люди попытаются 11 ноября провести несанкционированную акцию, она будет предотвращена, и ответственность за любое возможное незаконное действие лежит на организаторах".

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Razılaşdırılmamış aksiyanın qarşısı alınacaq"

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