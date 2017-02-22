МВД: Полковник полиции Эмиль Усубов назначен начальником Главного управления следствия и дознания министерства

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Полковник полиции Эмиль Усубов назначен начальником Главного управления следствия и дознания министерства внутренних дел.

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.

По его словам, начальник Главного управления следствия и дознания МВД, генерал-майор Сарвар Мехралиев недавно отправлен в отставку в связи с достижением предельного возраста для службы.

Согласно соответствующему приказу министра внутренних дел, на эту должность назначен замначальника Главного управления, полковник полиции Эмиль Усубов.