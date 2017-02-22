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    МВД: Полковник полиции Эмиль Усубов назначен начальником Главного управления следствия и дознания министерства

    Генерал-майор Сарвар Мехралиев отправлен в отставку

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Полковник полиции Эмиль Усубов назначен начальником Главного управления следствия и дознания министерства внутренних дел.

    Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.

    По его словам, начальник Главного управления следствия и дознания МВД, генерал-майор Сарвар Мехралиев недавно отправлен в отставку в связи с достижением предельного возраста для службы.

    Согласно соответствующему приказу министра внутренних дел, на эту должность назначен замначальника Главного управления, полковник полиции Эмиль Усубов. 

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