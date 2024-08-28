МВД: Полиция расследует возможный отстрел диких животных в Кяльбаджаре

Полиция ведет расследование о возможном браконьерстве в связи с распространившимися в соцсетях кадрами с тушами диких животных в Кяльбаджарском районе.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, отметив, что расследование ведется в Кяльбаджарском районном отделе полиции.
"При первичном осмотре признаков незаконной охоты на территории не обнаружено. Назначена экспертиза, что позволит выяснить причину гибели животных", - говорится в сообщении.
В свою очередь руководитель Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов сообщил Report, что кадры расследуются полицией с привлечением этой службы.