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МВД: Полиция расследует возможный отстрел диких животных в Кяльбаджаре

МВД: Полиция расследует возможный отстрел диких животных в Кяльбаджаре Полиция ведет расследование касательно распространившихся в соцсетях кадров с тушами мертвых животных в Кяльбаджарском районе.
Происшествия
28 августа 2024 г. 11:08
МВД: Полиция расследует возможный отстрел диких животных в Кяльбаджаре

Полиция ведет расследование о возможном браконьерстве в связи с распространившимися в соцсетях кадрами с тушами диких животных в Кяльбаджарском районе.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, отметив, что расследование ведется в Кяльбаджарском районном отделе полиции.

"При первичном осмотре признаков незаконной охоты на территории не обнаружено. Назначена экспертиза, что позволит выяснить причину гибели животных", - говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель Государственной службы экологической безопасности Бахруз Магомедов сообщил Report, что кадры расследуются полицией с привлечением этой службы.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKəlbəcərdə ovlandığı iddia olunan heyvan cəsədlərinin görüntüləri ilə bağlı araşdırma başlanıb - RƏSMİ

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