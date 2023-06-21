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МВД: Полицейский поддался эмоциям и совершил противоправное действие

МВД: Полицейский поддался эмоциям и совершил противоправное действие Полицейский поддался эмоциям и совершил противоправное действие, и мы признаем это. В связи с этим проводится соответствующее расследование, будет дана правовая оценка его действиям.
Происшествия
21 июня 2023 г. 12:34
МВД: Полицейский поддался эмоциям и совершил противоправное действие

Полицейский поддался эмоциям и совершил ошибку, и мы признаем это. В связи с этим проводится соответствующее расследование, будет дана правовая оценка его действиям.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

"Гражданам хорошо известны многочисленные факты, когда женщины, участвовавшие в незаконных акциях, в основном, в Баку, оскорбляли сотрудников полиции, совершали противоправные действия, все это было зафиксировано журналистами. В ответ же сотрудники полиции проявляли выдержку.

Неоднократно сотрудники полиции подвергались противоправным действиям со стороны женщин, но не применяли против них какие-либо специальные средства, и вопрос о привлечении этих женщин к ответственности не поднимался", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Polis emosiyaya qapılaraq qadına qarşı ciddi qəbahətə yol verib və bunu qəbul edirik"

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