МВД: В связи с "Формулой 1" полицейские продолжают службу в усиленном режиме

В период действия ограничений в связи с Гран-при Азербайджана по ”Формуле 1" дорожная полиция продолжает службу в усиленном режиме с целью обеспечения безопасного движения водителей и пешеходов по территории столицы, а также бесперебойного движения трансп

В период действия ограничений в связи с Гран-при Азербайджана по ”Формуле 1" дорожная полиция продолжает службу в усиленном режиме с целью обеспечения безопасного движения водителей и пешеходов по территории столицы, а также бесперебойного движения транспорта.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

"Еще раз рекомендуем водителям отдавать предпочтение общественному транспорту в течение периода проведения состязаний и планировать свои поездки по альтернативным дорогам", - отмечается в сообщении.