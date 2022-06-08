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МВД: В связи с "Формулой 1" полицейские продолжают службу в усиленном режиме

МВД: В связи с "Формулой 1" полицейские продолжают службу в усиленном режиме В период действия ограничений в связи с Гран-при Азербайджана по ”Формуле 1" дорожная полиция продолжает службу в усиленном режиме с целью обеспечения безопасного движения водителей и пешеходов по территории столицы, а также бесперебойного движения трансп
Происшествия
8 июня 2022 г. 17:15
МВД: В связи с Формулой 1 полицейские продолжают службу в усиленном режиме

В период действия ограничений в связи с Гран-при Азербайджана по ”Формуле 1" дорожная полиция продолжает службу в усиленном режиме с целью обеспечения безопасного движения водителей и пешеходов по территории столицы, а также бесперебойного движения транспорта.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

"Еще раз рекомендуем водителям отдавать предпочтение общественному транспорту в течение периода проведения состязаний и планировать свои поездки по альтернативным дорогам", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке DİN: “Formula 1"lə bağlı polislər gücləndirilmiş rejimdə xidmətlərini davam etdirirlər"

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