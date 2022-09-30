МВД: Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов

Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов.

Подорвавшиеся на мине в Физули незаконно переходили дорогу вне блокпостов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении МВД относительно лиц, подорвавшихся на мине и погибших на освобожденной от оккупации территории Физулинского района.

Глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что, несмотря на неоднократные предупреждения граждан о наличии на освобожденных территориях мин и других взрывоопасных веществ, все еще приходится сталкиваться с фактами въезда некоторыми лицами на эти территории в обход контрольно-пропускных пунктов.

«К сожалению, сегодня около 21:00 Амид Асадов, уроженец села Гаджитепе Масаллинского района, и Черкез Гулузаде, уроженец села Агаханлы Физулинского района, незаконно пересекли территорию села Юхары Дилагарда Физулинского района в обход контрольно-пропускных постов. В результате они подорвались на ранее заложенной ВС Армении мине и погибли на месте.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Физулинского районного отдела полиции. Тела были изъяты сотрудниками полиции и переданы в судмедэкспертизу для экспертизы. В настоящее время дело находится на стадии расследования», - сообщили в МВД.