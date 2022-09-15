МВД: После завершения похорон шехидов в отношении скандировавших религиозные лозунги принимаются меры

"После завершения похорон шехидов в отношении скандировавших религиозные лозунги принимаются меры".

"После завершения похорон шехидов в отношении скандировавших религиозные лозунги принимаются меры".

Об этом Report сказал начальник отдела пресс-службы МВД Зейни Гусейнов.

"Некоторые пользователи соцсетей в публикациях на своих страницах выразили беспокойство по поводу того, что во время захоронения наших шехидов группа лиц, словно направленная со стороны, присоединялась к церемонии, поднимала шум и скандировала религиозные лозунги. Пользователи соцсетей попросили правоохранительные органы не подпускать этих людей к церемониям. Благодарим авторов этих публикаций в соцсетях за гражданскую позицию и понимаем их беспокойство. Сотрудники полиции, охраняющие общественный порядок во время похорон шехидов, наблюдают за происходящим. Однако во избежание каких-либо инцидентов на церемонии похорон не выводят этих создающих ненужный шум лиц с территории. После завершения похорон вокруг указанных лиц проводятся разбирательства и принимаются меры", - отметил представитель МВД.