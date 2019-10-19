​МВД: По подозрению в совершении преступлений задержан 31 человек

Органы внутренних дел Азербайджана обнародовали статистику совершенных преступлений и происшествий за прошедшие сутки.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по "горячим следам" было раскрыто 21 преступление, совершенное в течение дня.

Также были раскрыты 2 преступления, оставшиеся с предыдущих времен.

В целом, были задержаны 11 человек, находившихся в розыске, в том числе 2 за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств, 2 должника.

На дорогах республики произошло 1 тяжелое ДТП, в ходе которого погиб 1 человек.

Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 11 фактов, связанных с наркотиками.

По подозрению в совершении преступлений задержан 31 человек.