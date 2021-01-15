МВД: По подозрению в совершении преступлений задержаны 50 человек

Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана за минувший день.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 14 января на территории республики органами внутренних дел были раскрыты 40 преступлений по "горячим следам".
Раскрыты 2 преступления, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны 46 числившихся в розыске человек, из них 38 должников.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, были установлены 18 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 2 факта незаконного хранения оружия.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 50 человек.