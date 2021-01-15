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МВД: По подозрению в совершении преступлений задержаны 50 человек

МВД: По подозрению в совершении преступлений задержаны 50 человек Задержаны 46 числившихся в розыске человек
Происшествия
15 января 2021 г. 09:49
МВД: По подозрению в совершении преступлений задержаны 50 человек
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Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана за минувший день.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 14 января на территории республики органами внутренних дел были раскрыты 40 преступлений по "горячим следам".

Раскрыты 2 преступления, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны 46 числившихся в розыске человек, из них 38 должников.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, были установлены 18 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 2 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 50 человек.

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Версия на азербайджанском языке DİN : Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanıldı

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