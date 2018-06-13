МВД: По итогам операции "Граница" задержано 42 разыскиваемых, изъято 9 автоматов, 1 пулемет

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Согласно взаимной договоренности между министерствами внутренних дел Азербайджана и России, 4-10 июня этого года в приграничных районах страны были проведены совместные комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под названием "Госграница".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, операция преследовала основной целью обнаружение и обезвреживание транснациональных организованных пресьупных группировок, выполнение совместных комплексных организационно-практических мероприятий, направленных на установление и перекрытие каналов поступления материальных и и финансовых средств, направленных на оборот вооружения, взрывчатых веществ и установок, наркотических средств и осуществление других незаконных деяний, а также исполнение принятых решений по приграничному сотрудничеству.

В результате мероприятий, охвативших Республику Дагестан на территории РФ и Гусарский, Губинский, Хачмазский, Загатальский, Шекинский, Балакенский, Габалинский, Гахский и Огузский районы нашей страны, были задержаны 42 разыскиваемых лица, в том числе 11 разыскиваемых в РФ, обнаружены 4 считавшихся без вести пропавшими и 54 задолжавших государству лица.

Изъято 9 единиц незаконно хранимого автоматического оружия, 1 пулемет, 6 пистолетов, 69 винтовок, 36 гранат, 29 патронташей, 18 видов различных военных принадлежностей и припасов и 5700 патронов различного калибра.

В результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружено 19 фактов, связанных с оборотом наркотиков, уничтожено 13600 кустов конопли весом более 3 тонн.

Кроме того, раскрыто 15 различных преступлений, совершенных на территории приграничных районов.

В целом, в будущем планируется продолжить совместные комплексные оперативно-розыскные мероприятия, проводимые с защитой прав и свобод человека и гражданина, следованием интересам обоих государств и серьезным следованием принципу законности.