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МВД: Полиция не ставит перед собой цели массово штрафовать граждан

МВД: Полиция не ставит перед собой цели массово штрафовать граждан "Перед полицией не стоит цель массово штрафовать граждан".
Происшествия
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД: Полиция не ставит перед собой цели массово штрафовать граждан
Эльшад Гаджиев

Азербайджанская полиция не ставит перед собой цели массово штрафовать граждан.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что некоторые лица в соцсетях пытаются превратить меры, предпринятые полицией в закрытых помещениях, где существует высокий риск заражения, в предмет осуждения: "Несмотря на устранение ряда ограничений, использование медицинской маски в закрытых помещениях все еще обязательно. Это норма, определенная оперативным штабом при Кабинете министров.

В соответствии с действующими в нашей стране правилами карантинного режима полиция продолжает беспрерывные контрольно-профилактические мероприятия. Полиция ежедневно проводит работу с тысячами граждан, субъектами предпринимательства. Очевидно, все еще есть лица, остающиеся безразличными к определенным законом требованиям. Однако с учетом того, полиция не руководствуется намерением массово штрафовать граждан, деятельность в этом направлении все больше нацелена на просвещение.

Очень многие не пользуются или неправильно пользуются медицинскими масками в закрытых помещениях. В отношении каждого из них не предпринимаются меры наложения штрафов. Однако встречаются те, кто злоупотребляет этим, безответственно относится к жизни и здоровью людей".

"С учетом указанного, еще раз просим граждан серьезно соблюдать физическую дистанцию, использовать медицинские маски в закрытых помещениях с высоким риском заражения, не оставаться равнодушными к жизни и здоровью ни к своему, ни других людей", - подчеркнул представитель МВД.

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Версия на азербайджанском языке DİN: "Polisin qarşısına kütləvi olaraq vətəndaşları cərimələmək kimi niyyət qoyulmayıb"

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