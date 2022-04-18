МВД: Полиция не ставит перед собой цели массово штрафовать граждан

Азербайджанская полиция не ставит перед собой цели массово штрафовать граждан.
Об этом Report сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.
Он отметил, что некоторые лица в соцсетях пытаются превратить меры, предпринятые полицией в закрытых помещениях, где существует высокий риск заражения, в предмет осуждения: "Несмотря на устранение ряда ограничений, использование медицинской маски в закрытых помещениях все еще обязательно. Это норма, определенная оперативным штабом при Кабинете министров.
В соответствии с действующими в нашей стране правилами карантинного режима полиция продолжает беспрерывные контрольно-профилактические мероприятия. Полиция ежедневно проводит работу с тысячами граждан, субъектами предпринимательства. Очевидно, все еще есть лица, остающиеся безразличными к определенным законом требованиям. Однако с учетом того, полиция не руководствуется намерением массово штрафовать граждан, деятельность в этом направлении все больше нацелена на просвещение.
Очень многие не пользуются или неправильно пользуются медицинскими масками в закрытых помещениях. В отношении каждого из них не предпринимаются меры наложения штрафов. Однако встречаются те, кто злоупотребляет этим, безответственно относится к жизни и здоровью людей".
"С учетом указанного, еще раз просим граждан серьезно соблюдать физическую дистанцию, использовать медицинские маски в закрытых помещениях с высоким риском заражения, не оставаться равнодушными к жизни и здоровью ни к своему, ни других людей", - подчеркнул представитель МВД.