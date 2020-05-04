Наверх

МВД: Перед Билясуварским РУП полицейский получил травму

МВД: Перед Билясуварским РУП полицейский получил травму

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало инцидент, произошедший перед Исполнительной властью Билясуварского района.

В ответ на запрос Report глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что во время происшествия полиции было оказано сопротивление: 

"Группа граждан попыталась собраться перед зданием Исполнительной власти Билясуварского района в связи с задержкой социальной помощи. Находившиеся на службе на территории сотрудники полиции немедленно прибыли на место и побеседовали с собравшимися людьми. При этом один из жителей не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и оказал им сопротивление. Затем он ударил полицейского. Гражданин был задержан и доставлен в районную прокуратуру для расследования вопроса. Граждане утверждают, что сотрудники полиции причинили им травмы. Однако, такого не было". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!