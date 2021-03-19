МВД: Пациентов с коронавирусом задержали в общественных местах

Еще раз призываем наших граждан строго соблюдать требования особого карантинного режима

В связи с особым карантинным режимом, введенным в целях предотвращения массового распространения инфекции COVID-19, продолжаются активные меры по контролю за профилактикой больных коронавирусом.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, 18 марта сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах на территории столицы 6 пациентов с активных коронавирусом. Несмотря на то, что этим лицам было назначено лечение на дому, они покинули место жительства.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур, о чем соответствующие органы здравоохранения были проинформированы .

Еще раз призываем наших граждан строго соблюдать требования особого карантинного режима.