МВД относительно подорвавшихся на мине в Агдаме гражданских лиц

“Несмотря на многократные предупреждения, некоторые лица все еще пытаются совершать незаконные визиты на освобожденные от армянской оккупации территории, используя окольные пути, минуя посты».
Сегодня около 17:00, проживающие в селе Афатли Агдамского района Акиф Гусейнов и его сыновья Рази, Байрам, Анар, а также их сосед Бахруз Абдулов, с целью посетить могилы своих близких, похороненных на кладбище, расположенном на территории села Юсифджанлы, проникли в зону, которая еще не очищена от неразорвавшихся боеприпасов, в результате чего они подорвались на противопехотной мине.
«Вследствие этого братья Рази и Байрам Гусейновы погибли, а другие получили ранения различной степени тяжести. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В очередной раз призываем граждан отказаться от такого рода поездок до тех пор, пока не будет завершена работа по полной очистке от мин деоккупированных территорий. В противном случае они рискуют потерять свое здоровье и жизнь”.