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МВД относительно подорвавшихся на мине в Агдаме гражданских лиц

МВД относительно подорвавшихся на мине в Агдаме гражданских лиц “Несмотря на многократные предупреждения, некоторые лица все еще пытаются совершать незаконные визиты на освобожденные от армянской оккупации территории, используя окольные пути, минуя посты».
Происшествия
16 марта 2021 г. 22:54
МВД относительно подорвавшихся на мине в Агдаме гражданских лиц

“Несмотря на многократные предупреждения, некоторые лица все еще пытаются совершать незаконные визиты на освобожденные от армянской оккупации территории, используя окольные пути, минуя посты».

Как передает Report, Министерство внутренних дел Азербайджана распространило официальное заявление по поводу 6 гражданских лиц, подорвавшихся на мине в Агдамском районе.

Сегодня около 17:00, проживающие в селе Афатли Агдамского района Акиф Гусейнов и его сыновья Рази, Байрам, Анар, а также их сосед Бахруз Абдулов, с целью посетить могилы своих близких, похороненных на кладбище, расположенном на территории села Юсифджанлы, проникли в зону, которая еще не очищена от неразорвавшихся боеприпасов, в результате чего они подорвались на противопехотной мине.

«Вследствие этого братья Рази и Байрам Гусейновы погибли, а другие получили ранения различной степени тяжести. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В очередной раз призываем граждан отказаться от такого рода поездок до тех пор, пока не будет завершена работа по полной очистке от мин деоккупированных территорий. В противном случае они рискуют потерять свое здоровье и жизнь”.

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Версия на азербайджанском языке Minaya düşənlərin əraziyə nə üçün getdikləri açıqlanıb

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