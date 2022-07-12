МВД: Оштрафованы 12 водителей, занимающихся грузоперевозками

Оштрафованы 12 водителей, занимающихся грузоперевозками.

Оштрафованы 12 водителей, занимающихся грузоперевозками.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

За прошедший день на стационарных постах Главного управления ГДП выявлено 12 случаев нарушения правил грузоперевозок, в результате чего в отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 353.2 Кодекса об административных проступках АР и наложен штраф в размере 600 (шестьсот) манатов.

"Еще раз доводим до сведения водителей, а также должностных и юридических лиц, занимающихся грузоперевозками, что в случае превышения допустимых параметров веса и массы груза, в соответствии с требованиями действующего законодательства, управляющие транспортными средствами физические лица будут оштрафованы на 600 манатов с запретом на дальнейшее передвижение автомобиля, должностные лица, допустившие превышение - на 1400-1700 манатов, юридические лица - на 4000-5000 манатов", - заявили в ГДП.