МВД опровергло слухи об убийстве жителя Товуза в отделении полиции

Слухи о смерти Яшара Рамазанова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, в результате побоев, нанесенных ему в отделении полиции, необоснованы и не соответствуют действительности

Слухи о смерти Яшара Рамазанова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, в результате побоев, нанесенных ему в отделении полиции, необоснованны и не соответствуют действительности.

Как сообщил Report глава пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев, Я.Рамазанов, ранее осужденный за подобные преступления, после отбытия срока продолжил заниматься продажей наркотиков на территории района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных 14 мая сотрудниками Отдела полиции Товузского района, Я.Рамазанов был задержан и передан следствию. У него было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства большое количество наркотических средств.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 234.2 Уголовного кодекса (Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ), суд приговорил его к 3 месяцам ареста.

Утром 24 мая Я.Рамазанов, находясь в следственном изоляторе, внезапно почувствовал себя плохо и упал. Его сразу отправили в центральную районную больницу, где, несмотря на интенсивную медицинскую помощь, он скончался спустя 4 дня от внутричерепного давления, сопровождавшегося кровоизлиянием в мозг.

Во время медосмотра в ходе следствия у Я.Рамазанова был выявлен ряд тяжких проблем со здоровьем - цирроз печени и гепатит С. Следствие по его делу проводилось в соответствии с законом, никакого физического воздействия не применялось.

По факту смерти Я.Рамазанова правоохранительные органы района назначили соответствующие медэкспертизы. В ходе осмотра тела не было обнаружено следов никакого внешнего физического вмешательства, а повреждения тела явились результатом осложнений, вызванных болезнью, и падением в следственном изоляторе.

Расследование продолжается.