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    МВД опровергло информацию о смерти Салеха Рустамова

    Этот человек жив-здоров

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана прокомментировало распространившуюся информацию о смерти находящегося под арестом бывшего главы Исполнительной власти Гедабекского района Салеха Рустамова.

    Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов в ответ на запрос Report заявил, что распространенная информация не соответствует действительности.

    Он отметил, что данная информация была распространена намеренно:

    "Этот человек жив-здоров. Не подвергался никаким пыткам. Наверное, адвокат сделает заявление в связи с этим".

    Отметим, что гражданин России С.Рустамов был задержан в Шамкире. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 (Изготовление, приобретение, хранение, пересылка, перевозка или сбыт прекурсоров в целях незаконного изготовления и переработки наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере) Уголовного кодекса АР и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

    Напомним, что Салех Рустамов в 1992-1993 годы являлся главой Исполнительной власти Гедабекского района.

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