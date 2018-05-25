МВД опровергло информацию о смерти Салеха Рустамова

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана прокомментировало распространившуюся информацию о смерти находящегося под арестом бывшего главы Исполнительной власти Гедабекского района Салеха Рустамова.

Начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов в ответ на запрос Report заявил, что распространенная информация не соответствует действительности.

Он отметил, что данная информация была распространена намеренно:

"Этот человек жив-здоров. Не подвергался никаким пыткам. Наверное, адвокат сделает заявление в связи с этим".

Отметим, что гражданин России С.Рустамов был задержан в Шамкире. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 (Изготовление, приобретение, хранение, пересылка, перевозка или сбыт прекурсоров в целях незаконного изготовления и переработки наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере) Уголовного кодекса АР и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что Салех Рустамов в 1992-1993 годы являлся главой Исполнительной власти Гедабекского района.