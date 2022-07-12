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МВД опроверг информацию об инциденте на похоронах ветерана в Сабирабаде

МВД опроверг информацию об инциденте на похоронах ветерана в Сабирабаде В социальных сетях распространилась информация об инциденте на похоронах ветерана Отечественной войны Эльвина Джафарова.
Происшествия
12 июля 2022 г. 16:04
МВД опроверг информацию об инциденте на похоронах ветерана в Сабирабаде

В социальных сетях распространилась информация об инциденте на похоронах ветерана Отечественной войны Эльвина Джафарова.

В ответ на запрос Report в пресс-службе МВД заявили, что распространяемая информация является необоснованной:

“С сожалением отмечаем, что некоторые страницы в социальных сетях попытались воспользоваться этой трагедией в своих гнусных целях. Однако сдержанное поведение семьи Э.Джафарова воспрепятствовало этому.

На похоронах ветерана присутствовали руководство района, члены общественности, а также его близкие. Э.Джафаров похоронен в соответствии с традициями. Во время похорон процессии не зафиксировано каких-либо инцидентов”.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Sabirabadda qazinin dəfnində insident yaşanması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

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