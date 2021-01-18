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МВД: Около 4 тыс. транспортных средств возвращены с карантинных постов

МВД: Около 4 тыс. транспортных средств возвращены с карантинных постов Пытались без разрешения проехать через карантинные посты
Происшествия
18 января 2021 г. 10:49
МВД: Около 4 тыс. транспортных средств возвращены с карантинных постов
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В целях предотвращения распространения инфекции коронавируса (COVID-19) военнослужащие Министерства внутренних дел (МВД) и сотрудники полиции продолжают осуществлять контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных в 5 городах и 12 районах, где действует строгий карантинный режим.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что с 16 по 18 января в результате контрольно-профилактических мероприятий было выявлено и возвращено около 4 000 транспортных средств, пытавшихся без разрешения проехать через карантинные посты.

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Версия на азербайджанском языке Postlardan keçmək istəyən 4 000 nəqliyyat vasitəsi geri qaytarılıb

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