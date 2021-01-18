МВД: Около 4 тыс. транспортных средств возвращены с карантинных постов

Пытались без разрешения проехать через карантинные посты

В целях предотвращения распространения инфекции коронавируса (COVID-19) военнослужащие Министерства внутренних дел (МВД) и сотрудники полиции продолжают осуществлять контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных в 5 городах и 12 районах, где действует строгий карантинный режим.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что с 16 по 18 января в результате контрольно-профилактических мероприятий было выявлено и возвращено около 4 000 транспортных средств, пытавшихся без разрешения проехать через карантинные посты.