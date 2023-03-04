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Стали известны подробности операции против участников вооруженного инцидента в Баку

Стали известны подробности операции против участников вооруженного инцидента в Баку В Хатаинском районе задержан один из подозреваемых в совершении уголовного преступления.
Происшествия
4 марта 2023 г. 22:39
Стали известны подробности операции против участников вооруженного инцидента в Баку

Стали известны подробности операции против участников вооруженного инцидента в одном из гипермаркетов Баку.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев

Так, в результате оперативно - розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что один из подозреваемых в совершении указанного преступления - Рухлан Исмаилов 2001 года рождения скрывается в доме № 19 по улице Тагиева в Сабаильском районе столицы.

При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции из автоматического оружия.

Принятыми мерами преступник был нейтрализован.

Будет предоставлена дополнительная информация о задержании другого лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.

22:00

В Хатаинском районе Баку задержан один из подозреваемых в совершении уголовного преступления в гипермаркете.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

Отмечается, что один мужчина, оказавший вооруженное сопротивление полиции, был убит.

"Оперативные мероприятия продолжаются. Будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHipermarketdəki silahlı insidenti törədənlərə qarşı keçirilən əməliyyatın təfərrüatı açıqlanıb - YENİLƏNİB

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