Стали известны подробности операции против участников вооруженного инцидента в Баку

Стали известны подробности операции против участников вооруженного инцидента в одном из гипермаркетов Баку.
Как передает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев
Так, в результате оперативно - розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что один из подозреваемых в совершении указанного преступления - Рухлан Исмаилов 2001 года рождения скрывается в доме № 19 по улице Тагиева в Сабаильском районе столицы.
При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции из автоматического оружия.
Принятыми мерами преступник был нейтрализован.
Будет предоставлена дополнительная информация о задержании другого лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.
В Хатаинском районе Баку задержан один из подозреваемых в совершении уголовного преступления в гипермаркете.
Как передает Report, об этом заявил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.
Отмечается, что один мужчина, оказавший вооруженное сопротивление полиции, был убит.
"Оперативные мероприятия продолжаются. Будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в ведомстве.