МВД обратилось к водителям двухколесного транспорта Сотрудники полиции проводят контроль и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение ДТП с участием двухколесных транспортных средств и снижение количества аварий до минимального уровня.
Происшествия
12 августа 2025 г. 08:54
Сотрудники полиции проводят контроль и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение ДТП с участием двухколесных транспортных средств и снижение количества аварий до минимального уровня.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе очередного рейда в столице были выявлены мотоциклисты, нарушавшие правила дорожного движения, превышавшие скорость и выполнявшие опасные манёвры. С ними проведены разъяснительные беседы.

Водителям напомнили требования законодательства и объяснили, что нарушение правил создаёт серьёзную угрозу жизни и здоровью как для них самих, так и для других участников движения.

В отношении нарушителей, игнорировавших правила безопасности и подвергавших риску себя и других, применены соответствующие меры ответственности.

Профилактические мероприятия будут продолжены, чтобы обеспечить спокойствие граждан и снизить количество негативных проявлений со стороны мопедистов и мотоциклистов.

Полиция ещё раз призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила.

Версия на азербайджанском языке ФотоDİN ikitəkərli nəqliyyat sürücülərinə müraciət edib

