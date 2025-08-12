МВД обратилось к водителям двухколесного транспорта

Сотрудники полиции проводят контроль и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение ДТП с участием двухколесных транспортных средств и снижение количества аварий до минимального уровня.

Сотрудники полиции проводят контроль и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение ДТП с участием двухколесных транспортных средств и снижение количества аварий до минимального уровня.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе очередного рейда в столице были выявлены мотоциклисты, нарушавшие правила дорожного движения, превышавшие скорость и выполнявшие опасные манёвры. С ними проведены разъяснительные беседы.

Водителям напомнили требования законодательства и объяснили, что нарушение правил создаёт серьёзную угрозу жизни и здоровью как для них самих, так и для других участников движения.

В отношении нарушителей, игнорировавших правила безопасности и подвергавших риску себя и других, применены соответствующие меры ответственности.

Профилактические мероприятия будут продолжены, чтобы обеспечить спокойствие граждан и снизить количество негативных проявлений со стороны мопедистов и мотоциклистов.

Полиция ещё раз призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила.