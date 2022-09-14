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МВД обратилось к родителям в связи с началом нового учебного года

МВД обратилось к родителям в связи с началом нового учебного года Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к родителям в связи с началом нового учебного года.
Происшествия
14 сентября 2022 г. 15:27
МВД обратилось к родителям в связи с началом нового учебного года

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к родителям в связи с началом нового учебного года.

Как сообщает Report, начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) майор полиции Эльшад Гаджиев в своем обращении к родителям в связи с началом нового учебного года отметил, что органы внутренних дел приняли соответствующие меры для безопасности тысяч учеников, студентов.

"Просим родителей строго соблюдать правила дорожного движения вблизи учебных заведений и отдавать предпочтение общественному транспорту. Парковка личного транспорта перед школами создает искусственные заторы и пробки на дорогах, которые приводят к опозданиям", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке DİN yeni dərs ilinin başlanması ilə bağlı valideynlərə müraciət edib

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