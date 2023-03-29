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МВД обратилось к гражданам в связи с покушением на Фазиля Мустафу

МВД обратилось к гражданам в связи с покушением на Фазиля Мустафу Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с совершенным сегодня вечером вооруженным покушением на депутата парламента Фазиля Мустафу, который в результате получил два пулевых ранения.
Происшествия
29 марта 2023 г. 00:00
МВД обратилось к гражданам в связи с покушением на Фазиля Мустафу

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с совершенным сегодня вечером вооруженным покушением на депутата парламента Фазиля Мустафу, который в результате получил два пулевых ранения.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев. Он призывал граждан не распространять неофициальную, неточную и неподтвержденную соответствующими структурами информацию.

"Принимаются все меры для поимки подозреваемого или подозреваемых", - подчеркнул Э.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке DİN deputatın güllələnməsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

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