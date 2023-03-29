МВД обратилось к гражданам в связи с покушением на Фазиля Мустафу

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с совершенным сегодня вечером вооруженным покушением на депутата парламента Фазиля Мустафу, который в результате получил два пулевых ранения.

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с совершенным сегодня вечером вооруженным покушением на депутата парламента Фазиля Мустафу, который в результате получил два пулевых ранения.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев. Он призывал граждан не распространять неофициальную, неточную и неподтвержденную соответствующими структурами информацию.

"Принимаются все меры для поимки подозреваемого или подозреваемых", - подчеркнул Э.Гаджиев.