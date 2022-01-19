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МВД обратилось к гражданам в связи с Днем всенародной скорби

МВД обратилось к гражданам в связи с Днем всенародной скорби Министерство внутренних дел Азербайджана в связи с 20 Января – Днем всенародной скорби обратилось к гражданам.
Происшествия
19 января 2022 г. 11:20
МВД обратилось к гражданам в связи с Днем всенародной скорби

Министерство внутренних дел Азербайджана в связи с 20 Января – Днем всенародной скорби обратилось к гражданам.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"В связи с 20 Января - Днем всенародной скорби безопасность, комфортное и бесперебойное передвижение людей, пришедших почтить память жертв трагедии, будут организованы в соответствии с правилами особого карантинного режима. Все должны в обязательном порядке пользоваться медицинской маской и соблюдать социальную дистанцию, передвигаться группами не более 10 человек.

В целях обеспечения безопасности движения людей будет ограничено движение на улицах и проспектах в направлении Аллеи Шехидов. Так, до полного завершения мероприятия будет изменено направление движения автомобилей на улицах, пересекающихся с проспектом Парламента. В связи с этим движение всех транспортных средств с пересечения улицы Микаила Мушвига и проспекта Гусейна Джавида, с пересечения круга Микаила Мушвига и проспекта Метбуат, улицы Мехди Гусейна, от здания Телетеатра, пересечения улиц Иззата Набиева и Аббасгулу Аббасзаде, то есть от задней части здания Милли Меджлиса в направлении проспекта Парламента – Аллеи шехидов будет полностью перекрыто, направление движения изменится.

Водителям рекомендуется по возможности меньше пользоваться личным транспортом в данном направлении, отдать предпочтение общественному транспорту".

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Версия на азербайджанском языке DİN Ümumxalq Hüzn Günü ilə əlaqədar vətəndaşlara müraciət edib

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