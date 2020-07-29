МВД обратилось к гражданам по случаю Гурбан-байрамы

В этом году, в отличие от предшествующих, не будут разрешены массовые скопления людей

МВД Азербайджана обратилось к гражданам по случаю Гурбан-байрамы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в обращении говорится:

"Учитывая важность совершения людьми благих дел в праздничные дни в условиях безопасности и без вреда здоровью, отмечаем, что в этом году, в отличие от предшествующих, не будут разрешены массовые скопления людей, совершение жертвоприношений и продажа жертвенных животных в иных местах, кроме предусмотренных для этих целей.

В соответствии с требованиями особого карантинного режима, для приобретения жертвенного животного необходимо обратиться на онлайн-ярмарку, доступную по адресу www.qurbanliq.kendden.az".