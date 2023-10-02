МВД: Обнаруженная в Ходжалы конопля относится к более востребованному на рынке подвиду сативы

Обнаруженная в Ходжалы конопля относится к подвиду сативы, которая более востребована на мировом рынке

Обнаруженная в Ходжалы конопля относится к подвиду сативы, которая более востребована на мировом рынке.

Как сообщает командированный в Ходжалы корреспондент Report, об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

По его словам, после антитеррористических мероприятий в Ходжалы были обнаружены плантации конопли, культивируемой на площади более 100 гектаров: “Специалисты полагают, что это разновидность конопли подвида сативы, которая пользуется большим спросом на мировом рынке. Цена за килограмм сушеного наркотика на "черном" рынке колеблется в пределах 8-10 тысяч манатов”.